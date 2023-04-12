"Позволено все, что не запрещено". Украина и Канада обновят соглашение о свободной торговле, которое в Минэкономики называют либеральным для бизнеса

Новый документ заменит действовавший с 2017 года.

"Это шаг к росту нашей двусторонней торговли и расширению возможностей украинского бизнеса", – написал Шмыгаль, который 11 апреля находится с визитом в Оттаве.

По словам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко, обновленное соглашение внесет существенные изменения в торговый режим между странами.

"В новом соглашении мы объединяем торговлю товарами, услугами, осуществление инвестиций и экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой. Оно было подготовлено во время войны, поэтому должно учитывать все неотложные потребности бизнеса в этот период и стать дополнительной визитной карточкой нашей экономики в мире", – цитирует ее пресс-служба Минэкономики.

В рамках соглашения Украина подписала с Канадой (как до этого – с Великобританией) договор о цифровой торговле.

"Для украинских предпринимателей это очень важно, ведь именно отечественный IT-бизнес восстанавливается быстрее всего. Такие цифровые соглашения ориентированы прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем и должны уменьшить препятствия для украинского бизнеса в участии в глобальной цифровой торговле. Цифровое соглашение с Канадой гарантирует свободу трансграничной передачи информации, свободу выбора местоположения оборудования, свободу исходящего кода, а также открытый доступ в интернет", – пояснила первый вице-премьер.

Свириденко отметила, что обновленный документ "позволит сторонам все, что не запрещено".

"В сфере инвестиций и услуг мы используем новый либеральный метод – разрешено все, что не запрещено. Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот – тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. И делаем это так, чтобы все регулирование было максимально прозрачным, четким и предсказуемым", – добавила она.