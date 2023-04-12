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"Позволено все, что не запрещено". Украина и Канада обновят соглашение о свободной торговле, которое в Минэкономики называют либеральным для бизнеса

Глава Кабмина Шмыгаль 11 апреля прилетел в Канаду
Глава Кабмина Шмыгаль 11 апреля прилетел в Канаду
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили о завершении переговоров по заключению обновленного соглашения о свободной торговле между двумя странами. Об этом 11 апреля глава украинского правительства сообщил в Telegram.

Новый документ заменит действовавший с 2017 года.

"Это шаг к росту нашей двусторонней торговли и расширению возможностей украинского бизнеса", – написал Шмыгаль, который 11 апреля находится с визитом в Оттаве.

По словам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко, обновленное соглашение внесет существенные изменения в торговый режим между странами.

"В новом соглашении мы объединяем торговлю товарами, услугами, осуществление инвестиций и экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой. Оно было подготовлено во время войны, поэтому должно учитывать все неотложные потребности бизнеса в этот период и стать дополнительной визитной карточкой нашей экономики в мире", – цитирует ее пресс-служба Минэкономики.

В рамках соглашения Украина подписала с Канадой (как до этого – с Великобританией) договор о цифровой торговле.

"Для украинских предпринимателей это очень важно, ведь именно отечественный IT-бизнес восстанавливается быстрее всего. Такие цифровые соглашения ориентированы прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем и должны уменьшить препятствия для украинского бизнеса в участии в глобальной цифровой торговле. Цифровое соглашение с Канадой гарантирует свободу трансграничной передачи информации, свободу выбора местоположения оборудования, свободу исходящего кода, а также открытый доступ в интернет", – пояснила первый вице-премьер.

Свириденко отметила, что обновленный документ "позволит сторонам все, что не запрещено".

"В сфере инвестиций и услуг мы используем новый либеральный метод – разрешено все, что не запрещено. Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот – тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. И делаем это так, чтобы все регулирование было максимально прозрачным, четким и предсказуемым", – добавила она.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

За  последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с Трюдо. Они обсуждали новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед планируемым контрнаступлением.

11 апреля Канада объявила о предоставлении Украине очередной партии военной помощи. По словам министра обороны Аниты Ананд, в нее входят 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

Теги: Украина, Канада, бизнес, Министерство экономики, торговля, Джастин Трюдо, Денис Шмыгаль, соглашение, Юлия Свириденко
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