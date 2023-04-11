Кулеба обсудил с главой МИД Канады помощь Украине и будущий саммит НАТО

"Во время разговора Мелани Жоли и я обсудили способы ускорения помощи Канады в обеспечении безопасности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе", – написал он.
Кулеба также поблагодарил Канаду за поддержку Украины.
In our today’s call, @MelanieJoly and I discussed ways to expedite Canada’s security assistance for Ukraine and the upcoming NATO summit in Vilnius. I am grateful to Canada for standing with Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Кулеба отмечал, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе". "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркивал Кулеба.
11 апреля в Канаду прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он намерен встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьер-министром Христей Фриланд.
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
За последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением.