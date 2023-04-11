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Кулеба обсудил с главой МИД Канады помощь Украине и будущий саммит НАТО

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Кулеба поблагодарил Канаду за поддержку Украины
Кулеба поблагодарил Канаду за поддержку Украины
Фото: ЕРА

11 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что общался с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Во время разговора Мелани Жоли и я обсудили способы ускорения помощи Канады в обеспечении безопасности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе", – написал он.

Кулеба также поблагодарил Канаду за поддержку Украины.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Кулеба отмечал, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе". "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркивал Кулеба.

Контекст:

11 апреля в Канаду прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он намерен встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьер-министром Христей Фриланд.

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

За  последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Канада, бюджет, переговоры, МИД Канады, Дмитрий Кулеба, безопасность, саммит НАТО, Мелани Жоли
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