Кулеба обсудил с главой МИД Канады помощь Украине и будущий саммит НАТО

"Во время разговора Мелани Жоли и я обсудили способы ускорения помощи Канады в обеспечении безопасности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе", – написал он.

Кулеба также поблагодарил Канаду за поддержку Украины.

In our today’s call, @MelanieJoly and I discussed ways to expedite Canada’s security assistance for Ukraine and the upcoming NATO summit in Vilnius. I am grateful to Canada for standing with Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. На саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Кулеба отмечал, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе". "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркивал Кулеба.