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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление ВСУ может начаться летом – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления
Шмыгаль: Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления
Фото: ЕРА

Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом. Об этом в опубликованном 11 апреля интервью The Hill заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100%, а то и больше", – сказал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что наибольшее напряжение, связанное с грядущим контрнаступлением, сохраняется в самой Украине.

Комментируя утечку разведданных в США, премьер-министр подчеркнул, что "Украина освободит свои земли".

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – резюмировал глава Кабмина.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете". 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Денис Шмыгаль, контрнаступление
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