Контрнаступление ВСУ может начаться летом – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления Фото: ЕРА

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100%, а то и больше", – сказал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что наибольшее напряжение, связанное с грядущим контрнаступлением, сохраняется в самой Украине.

Комментируя утечку разведданных в США, премьер-министр подчеркнул, что "Украина освободит свои земли".

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – резюмировал глава Кабмина.