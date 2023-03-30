Кулеба призвал не воспринимать предстоящее контрнаступление ВСУ как "решающее сражение войны"

Кулеба заявил, что нужно "всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны".

По словам министра, нарратив о "решающем моменте" опасен для Украины, потому что если контрнаступление "пошатнется", это усилит позицию тех на Западе, кто хочет подтолкнуть Киев к компромиссу с Москвой.

Он отметил, что все войны представляют собой серию сражений, и если это наступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к 100-процентному освобождению украинской территории, то "некоторые люди могут сказать, что это было последнее решающее сражение, и теперь мы должны продумать альтернативный сценарий, а для Киева нет альтернативы полному восстановлению территориальной целостности".