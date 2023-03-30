Кулеба призвал не воспринимать предстоящее контрнаступление ВСУ как "решающее сражение войны"

Кулеба заявил, что нужно "всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны".
По словам министра, нарратив о "решающем моменте" опасен для Украины, потому что если контрнаступление "пошатнется", это усилит позицию тех на Западе, кто хочет подтолкнуть Киев к компромиссу с Москвой.
Он отметил, что все войны представляют собой серию сражений, и если это наступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к 100-процентному освобождению украинской территории, то "некоторые люди могут сказать, что это было последнее решающее сражение, и теперь мы должны продумать альтернативный сценарий, а для Киева нет альтернативы полному восстановлению территориальной целостности".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украине может "стать активнее на передовой".