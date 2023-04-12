"Рассчитываем на новые договоренности". Шмыгаль прибыл в США и сделал фото с эмодзи-истребителем

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы", – написал он.
Глава украинского правительства отметил, что планируются переговоры "с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка", Международного валютного фонда, Агентства США по международному развитию (USAID), Европейского инвестиционного банка "и другими".
"Рассчитываем на новые договоренности", – объяснил Шмыгаль.
Он также разместил свое фото на фоне размещенных на украинском самолете трех эмодзи, среди которых изображение истребителя.
11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду. После этого отправился в США.
В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что премьер встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – писал Шмыгаль 11 апреля.