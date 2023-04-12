"Рассчитываем на новые договоренности". Шмыгаль прибыл в США и сделал фото с эмодзи-истребителем

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы", – написал он.

Глава украинского правительства отметил, что планируются переговоры "с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка", Международного валютного фонда, Агентства США по международному развитию (USAID), Европейского инвестиционного банка "и другими".

"Рассчитываем на новые договоренности", – объяснил Шмыгаль.

Он также разместил свое фото на фоне размещенных на украинском самолете трех эмодзи, среди которых изображение истребителя.