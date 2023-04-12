На самолете, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины

На фото также попал самолет, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду. Снаружи, возле выхода из салона, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины.
После Канады премьер-министр Украины планирует посетить США.
Дружня Канада * . Країна, яка однією з перших приходить на підтримку * . Попереду зустрічі з @JustinTrudeau та @cafreeland. Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості України. Працюємо задля перемоги. pic.twitter.com/n3FLmX1wTC— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 11, 2023
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
На сегодняшний день только Польша и Словакия согласились предоставить Украине боевые самолеты. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29 советского образца, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.
Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
За последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с Трюдо. Они обсуждали новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед планируемым контрнаступлением.
11 апреля Канада объявила о предоставлении Украине очередной партии военной помощи. По словам министра обороны Аниты Ананд, в нее входят 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.