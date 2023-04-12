На самолете, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины

На фото также попал самолет, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду. Снаружи, возле выхода из салона, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины.

После Канады премьер-министр Украины планирует посетить США.

Дружня Канада * . Країна, яка однією з перших приходить на підтримку * . Попереду зустрічі з @JustinTrudeau та @cafreeland. Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості України. Працюємо задля перемоги. pic.twitter.com/n3FLmX1wTC — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 11, 2023

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

На сегодняшний день только Польша и Словакия согласились предоставить Украине боевые самолеты. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29 советского образца, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.