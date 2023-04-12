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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На самолете, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины

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Шмыгаль прибыл в Канаду 11 апреля
Шмыгаль прибыл в Канаду 11 апреля
Фото: Denys Shmyhal / Twitter

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который 11 апреля прибыл в Канаду, в Twitter опубликовал фото из аэропорта, где его встречали канадские чиновники.

На фото также попал самолет, на котором Шмыгаль прилетел в Канаду. Снаружи, возле выхода из салона, были изображены три эмодзи, просящие истребители для Украины.

После Канады премьер-министр Украины планирует посетить США.

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

На сегодняшний день только Польша и Словакия согласились предоставить Украине боевые самолеты. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29 советского образца, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

За  последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с Трюдо. Они обсуждали новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед планируемым контрнаступлением.

11 апреля Канада объявила о предоставлении Украине очередной партии военной помощи. По словам министра обороны Аниты Ананд, в нее входят 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Канада, истребители, самолеты, ВСУ, Денис Шмыгаль, контрнаступление
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