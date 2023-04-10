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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат объяснил, чем Украине важны истребители F-16: Другие самолеты придется очень долго ждать

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Игнат рассказал, какие самолеты нужны Украине
Игнат рассказал, какие самолеты нужны Украине
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Украина хочет получить именно самолеты F-16, чтобы быстро и эффективно противостоять россиянам в небе. Других подходящих самолетов придется ждать слишком долго, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Очень много разговоров о разных самолетах – и Typhoon, и Mirage 2000. Но нужно смотреть, какого поколения эти самолеты. Нам нужно завоевать преимущество в небе, чтобы наша авиатехника как минимум не уступала российской. Сейчас у них преимущество и в количестве, и в технологиях", – сказал он.

Игнат рассказал, что в начале войны украинские летчики "вытворяли чудеса" – они шли в лоб в атаку и загоняли противника под действие украинской ПВО, поэтому она понесла большие потери.

"Нам нужен не тип самолета, а поколение 4+, иметь весь спектр вооружения, используемого в НАТО, – ракеты "воздух – воздух", "воздух – земля", крылатые ракеты, противокорабельные средства, управляемые бомбы и так далее, там очень широкий спектр, – и мощные радары", – пояснил он.

Игнат отметил, что F-16 – самый распространенный самолет. Их есть 4,5 тыс., ими располагают 25 стран. Поэтому это самый вероятный кандидат на предоставление Украине. Любые другие самолеты, о которых шла речь, придется ждать очень долго, в то время как Украине нужна авиация как можно скорее, сказал спикер ВС ВСУ.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: авиация, военная помощь, самолеты, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, F-16
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