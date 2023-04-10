Игнат объяснил, чем Украине важны истребители F-16: Другие самолеты придется очень долго ждать

"Очень много разговоров о разных самолетах – и Typhoon, и Mirage 2000. Но нужно смотреть, какого поколения эти самолеты. Нам нужно завоевать преимущество в небе, чтобы наша авиатехника как минимум не уступала российской. Сейчас у них преимущество и в количестве, и в технологиях", – сказал он.

Игнат рассказал, что в начале войны украинские летчики "вытворяли чудеса" – они шли в лоб в атаку и загоняли противника под действие украинской ПВО, поэтому она понесла большие потери.

"Нам нужен не тип самолета, а поколение 4+, иметь весь спектр вооружения, используемого в НАТО, – ракеты "воздух – воздух", "воздух – земля", крылатые ракеты, противокорабельные средства, управляемые бомбы и так далее, там очень широкий спектр, – и мощные радары", – пояснил он.

Игнат отметил, что F-16 – самый распространенный самолет. Их есть 4,5 тыс., ими располагают 25 стран. Поэтому это самый вероятный кандидат на предоставление Украине. Любые другие самолеты, о которых шла речь, придется ждать очень долго, в то время как Украине нужна авиация как можно скорее, сказал спикер ВС ВСУ.