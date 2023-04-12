У Украины есть много возможностей, чтобы добиться успеха во время контрнаступления – глава Пентагона

Остин отметил, что недавно разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, и, "как обычно, обсудил с ним ряд вопросов".
Отвечая на вопрос, как утечка секретных документов из Пентагона может повлиять на планы Украины по контрнаступлению, Остин высказал уверенность в том, что украинское командование остается сосредоточенным на своей цели.
"И я в полной мере уверен, что они сделают то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом. У них есть отличный план для начала, но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана. Так что у них есть много возможностей, которые им необходимы для дальнейшего успеха", – добавил он.
Глав Пентагона отметил, что союзники обучили большое количество украинских военных и предоставили значительное количество военной техники.
По его словам, украинское командование "чувствует, что [Украина] находится в довольно хорошем положении".
"И мы будем продолжать концентрировать усилия на оказании помощи в обеспечении безопасности, чтобы они могли продолжать успешно действовать, когда бы они ни решили начать наступательные операции. И поддержка будет оказываться на протяжении всего времени. Мы будем поддерживать связь с нашими союзниками и партнерами. Следующий раунд заседания контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 21 числа, и я с нетерпением жду встречи с ними и остальными нашими коллегами на этом заседании", – добавил Остин.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло".
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".