У Украины есть много возможностей, чтобы добиться успеха во время контрнаступления – глава Пентагона

Остин об украинском командовании: Я в полной мере уверен, что они сделают то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом Фото: ЕРА

Остин отметил, что недавно разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, и, "как обычно, обсудил с ним ряд вопросов".

Отвечая на вопрос, как утечка секретных документов из Пентагона может повлиять на планы Украины по контрнаступлению, Остин высказал уверенность в том, что украинское командование остается сосредоточенным на своей цели.

"И я в полной мере уверен, что они сделают то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом. У них есть отличный план для начала, но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана. Так что у них есть много возможностей, которые им необходимы для дальнейшего успеха", – добавил он.

Глав Пентагона отметил, что союзники обучили большое количество украинских военных и предоставили значительное количество военной техники.

По его словам, украинское командование "чувствует, что [Украина] находится в довольно хорошем положении".

"И мы будем продолжать концентрировать усилия на оказании помощи в обеспечении безопасности, чтобы они могли продолжать успешно действовать, когда бы они ни решили начать наступательные операции. И поддержка будет оказываться на протяжении всего времени. Мы будем поддерживать связь с нашими союзниками и партнерами. Следующий раунд заседания контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 21 числа, и я с нетерпением жду встречи с ними и остальными нашими коллегами на этом заседании", – добавил Остин.