Блинкен категорически отверг попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя – Кулеба

"В ходе сегодняшнего разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и категорически отверг какие-либо попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что "США остаются надежным партнером Украины", который сосредоточен на продвижении победы Украины и обеспечении справедливого мира.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 апреля издание The Washington Post сообщило со ссылкой на один из попавший в сеть якобы секретных военных документов США, что американская разведка сомневается, что Вооруженные силы Украины в ходе планируемого контрнаступления достигнут большого успеха – в частности, из-за проблем с наличием боеприпасов и техники.