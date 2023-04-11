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Блинкен категорически отверг попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя – Кулеба

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Блинкен подтвердил поддержку Украины Соединенными Штатами
Блинкен подтвердил поддержку Украины Соединенными Штатами
Фото: ЕРА

11 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

"В ходе сегодняшнего разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и категорически отверг какие-либо попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что "США остаются надежным партнером Украины", который сосредоточен на продвижении победы Украины и обеспечении справедливого мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 апреля издание The Washington Post сообщило со ссылкой на один из попавший в сеть якобы секретных военных документов США, что американская разведка сомневается, что Вооруженные силы Украины в ходе планируемого контрнаступления достигнут большого успеха – в частности, из-за проблем с наличием боеприпасов и техники.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае. 28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, телефоны, оборона, вторжение, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины, дипломаты, Dmytro Kuleba, деоккупация, контрнаступление
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