Блинкен категорически отверг попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя – Кулеба

"В ходе сегодняшнего разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и категорически отверг какие-либо попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал Кулеба.
Он подчеркнул, что "США остаются надежным партнером Украины", который сосредоточен на продвижении победы Украины и обеспечении справедливого мира.
During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 апреля издание The Washington Post сообщило со ссылкой на один из попавший в сеть якобы секретных военных документов США, что американская разведка сомневается, что Вооруженные силы Украины в ходе планируемого контрнаступления достигнут большого успеха – в частности, из-за проблем с наличием боеприпасов и техники.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае. 28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".