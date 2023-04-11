Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире, он этот авторитет добыл на поле боя

По его мнению, каждая из этих операций – "киевская", "харьковская" и "херсонская" – будет изучаться со временем в офицерских академиях развитых стран. В то же время, считает эксперт, в каждой из них были и определенные недостатки, из-за которых значительному количеству россиян удавалось отойти.
"Соответственно, противник потом мог реорганизовать свои вооруженные силы, пополнить их резервами, техническими средствами и опять ввести в бой. Вам необходимо нанести такое поражение, которое бы выпустило воздух из российской армии", – заявил Тамар.
Он подчеркнул, что не пытается "учить воевать Залужного".
"Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире. Он этот авторитет добыл на поле боя путем успешных действий по защите своей Родины от страшного врага. Поэтому я, упаси Господи, не хочу учить его военному искусству", – сказал капитан запаса ЦАХАЛ.
Но, по его мнению, Крым сейчас уязвим стратегически – "как гроздь винограда: протяни руку и сорви", и определенный сценарий его деоккупации "напрашивается сам", при условии, что западные союзники предоставят соответствующие средства огневого поражения.
Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.