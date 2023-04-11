Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире, он этот авторитет добыл на поле боя

Залужный успешно защищает Украину от врага и заслужил авторитет во всем мире, отмечает эксперт Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По его мнению, каждая из этих операций – "киевская", "харьковская" и "херсонская" – будет изучаться со временем в офицерских академиях развитых стран. В то же время, считает эксперт, в каждой из них были и определенные недостатки, из-за которых значительному количеству россиян удавалось отойти.

"Соответственно, противник потом мог реорганизовать свои вооруженные силы, пополнить их резервами, техническими средствами и опять ввести в бой. Вам необходимо нанести такое поражение, которое бы выпустило воздух из российской армии", – заявил Тамар.

Он подчеркнул, что не пытается "учить воевать Залужного".

"Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире. Он этот авторитет добыл на поле боя путем успешных действий по защите своей Родины от страшного врага. Поэтому я, упаси Господи, не хочу учить его военному искусству", – сказал капитан запаса ЦАХАЛ.

Но, по его мнению, Крым сейчас уязвим стратегически – "как гроздь винограда: протяни руку и сорви", и определенный сценарий его деоккупации "напрашивается сам", при условии, что западные союзники предоставят соответствующие средства огневого поражения.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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