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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире, он этот авторитет добыл на поле боя

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Залужный успешно защищает Украину от врага и заслужил авторитет во всем мире, отмечает эксперт
Залужный успешно защищает Украину от врага и заслужил авторитет во всем мире, отмечает эксперт
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Под руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за время полномасштабной войны в Украине были проведены три контрнаступательные операции, каждая из которых совершенно иначе строилась с точки зрения военного искусства. На это обратил внимание израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его мнению, каждая из этих операций – "киевская", "харьковская" и "херсонская" – будет изучаться со временем в офицерских академиях развитых стран. В то же время, считает эксперт, в каждой из них были и определенные недостатки, из-за которых значительному количеству россиян удавалось отойти.

"Соответственно, противник потом мог реорганизовать свои вооруженные силы, пополнить их резервами, техническими средствами и опять ввести в бой. Вам необходимо нанести такое поражение, которое бы выпустило воздух из российской армии", – заявил Тамар.

Он подчеркнул, что не пытается "учить воевать Залужного".

"Залужный сегодня – один из наиболее авторитетных стратегов в мире. Он этот авторитет добыл на поле боя путем успешных действий по защите своей Родины от страшного врага. Поэтому я, упаси Господи, не хочу учить его военному искусству", – сказал капитан запаса ЦАХАЛ. 

Но, по его мнению, Крым сейчас уязвим стратегически – "как гроздь винограда: протяни руку и сорви", и определенный сценарий его деоккупации "напрашивается сам", при условии, что западные союзники предоставят соответствующие средства огневого поражения.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Крым, война России против Украины, Валерий Залужный, контрнаступление, Григорий Тамар
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