Российские оккупанты готовят принудительную эвакуацию с ЗАЭС – Центр нацсопротивления

Завезенные на ЗАЭС российские работники и их родственники могут быть экстренно эвакуированы –­­­ о таких планах оккупантов узнали в ЦНС Фото: EPA

"Коллаборантов и завезенных на станцию россиянами работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", – говорится в сообщении.

Также в ЦНС подчеркнули, что оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те получали российское гражданство. В этих целях россияне создали "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт РФ.

8 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты устанавливают забор на подъездах к Запорожской атомной электростанции, вероятно, готовясь оборонять ЗАЭС в ходе украинского контрнаступления.