Российские оккупанты готовят принудительную эвакуацию с ЗАЭС – Центр нацсопротивления

"Коллаборантов и завезенных на станцию россиянами работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", – говорится в сообщении.
Также в ЦНС подчеркнули, что оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те получали российское гражданство. В этих целях россияне создали "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт РФ.
8 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты устанавливают забор на подъездах к Запорожской атомной электростанции, вероятно, готовясь оборонять ЗАЭС в ходе украинского контрнаступления.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".