Оккупанты похитили четырех лояльных к ним работников ЗАЭС без российских паспортов, их вывезли в неизвестном направлении – "Энергоатом"

Ситуация на ЗАЭС "становится все более напряженной", отметили в "Энергоатоме" Фото: EPA

Об этом 7 апреля сообщается в Facebook НАЭК "Энергоатом".

"Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и в настоящее время место их пребывания остается неизвестным", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все четверо считались лояльными оккупационному "руководству" ЗАЭС, подписав контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Интересен, правда, другой факт: несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС "становится все более напряженной".

"Проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов", – резюмировали в НАЭК.