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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили четырех лояльных к ним работников ЗАЭС без российских паспортов, их вывезли в неизвестном направлении – "Энергоатом"

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Ситуация на ЗАЭС "становится все более напряженной", отметили в "Энергоатоме"
Ситуация на ЗАЭС "становится все более напряженной", отметили в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Российские оккупанты похитили четырех работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом 7 апреля сообщается в Facebook НАЭК "Энергоатом".

"Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и в настоящее время место их пребывания остается неизвестным", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все четверо считались лояльными оккупационному "руководству" ЗАЭС, подписав контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Интересен, правда, другой факт: несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС "становится все более напряженной".

"Проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов", – резюмировали в НАЭК.

https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/pfbid02NWdrhd8Qw2CvWexBhT6e81rBbh6rtUrkhF2Bser6VTGCQA7VRBUXUa5tGgDGeiLSl

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: Россия, Украина, оккупация, паспорт, похищение, Энергоатом, Запорожская АЭС, допрос, война России против Украины, проверки, российские оккупанты, ЗАЭС
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