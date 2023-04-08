Оккупанты устанавливают дополнительный забор на территории ЗАЭС – "Энергоатом"

"Теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком. Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, доставляющие атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", – заявили в "Энергоатоме".

В пресс-службе отметили, что таким образом оккупанты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, якобы готовя ее к обороне.

"А проще говоря: они опасаются так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта. ЗАЭС – это Украина! И никакие заборы не помешают вернуть станцию под контроль государства и законного оператора – "Энергоатома"!" – говорится в заявлении.