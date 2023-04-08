Оккупанты устанавливают дополнительный забор на территории ЗАЭС – "Энергоатом"

"Теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком. Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, доставляющие атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", – заявили в "Энергоатоме".
В пресс-службе отметили, что таким образом оккупанты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, якобы готовя ее к обороне.
"А проще говоря: они опасаются так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта. ЗАЭС – это Украина! И никакие заборы не помешают вернуть станцию под контроль государства и законного оператора – "Энергоатома"!" – говорится в заявлении.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.