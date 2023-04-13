Ветеран КГБ Швец: Неуверенную позицию Милли относительно украинского контрнаступления я воспринимаю как элемент стратегической дезинформации противника

Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я думаю, что высказывания публичные генерала Милли должны являться частью стратегического обмана. Потому что это должно быть стратегическое, очень может быть, решающее наступление ВСУ и ему должен предшествовать стратегический обман врага. Он должен быть запутан, он не должен знать, что, где, когда и каким образом. И Соединенные Штаты – это один из главных союзников и помощников Украины в этом деле. Во всем: начиная от поставки техники, кончая тренировкой ВСУ по новым стандартам, методикам НАТО. Формирование совсем новых подразделений: одни называют их расширенной дивизией, другие называют прямо корпусом. Разведка вся эта американская. Лучшие умы НАТО работают вместе с высшим руководством, лучшими умами ВСУ работают над планированием этого. То есть американцы, по большому счету, поставили на карту и свою репутацию. Во всех смыслах", – сказал Швец.
Он обратил внимание, что США выделили значительное количество средств на поддержку Украины.
"Вкладываться таким образом в подготовку этого наступления и в то же время говорить, что "ну, я не знаю, может быть, это очень успешно будет, а может, и не успешно" – я не совсем это понимаю. Я лично воспринимаю такую позицию Милли – неуверенную, скажем так – как элемент стратегической дезинформации противника. Поэтому я считаю, что это должно быть успешно", – добавил ветеран КГБ.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Милли регулярно общается с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, последние переговоры двух генералов состоялись 4 апреля. Залужный называет Милли своим наставником.
В интервью, которое вышло 31 марта, Милли сказал, что Украине вряд ли удастся до конца года изгнать полностью российские войска со своей территории. По его словам, это важная, но очень сложная военная задача для Украины.
Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".