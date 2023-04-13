Ветеран КГБ Швец: Неуверенную позицию Милли относительно украинского контрнаступления я воспринимаю как элемент стратегической дезинформации противника

Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что высказывания публичные генерала Милли должны являться частью стратегического обмана. Потому что это должно быть стратегическое, очень может быть, решающее наступление ВСУ и ему должен предшествовать стратегический обман врага. Он должен быть запутан, он не должен знать, что, где, когда и каким образом. И Соединенные Штаты – это один из главных союзников и помощников Украины в этом деле. Во всем: начиная от поставки техники, кончая тренировкой ВСУ по новым стандартам, методикам НАТО. Формирование совсем новых подразделений: одни называют их расширенной дивизией, другие называют прямо корпусом. Разведка вся эта американская. Лучшие умы НАТО работают вместе с высшим руководством, лучшими умами ВСУ работают над планированием этого. То есть американцы, по большому счету, поставили на карту и свою репутацию. Во всех смыслах", – сказал Швец.

Он обратил внимание, что США выделили значительное количество средств на поддержку Украины.

"Вкладываться таким образом в подготовку этого наступления и в то же время говорить, что "ну, я не знаю, может быть, это очень успешно будет, а может, и не успешно" – я не совсем это понимаю. Я лично воспринимаю такую позицию Милли – неуверенную, скажем так – как элемент стратегической дезинформации противника. Поэтому я считаю, что это должно быть успешно", – добавил ветеран КГБ.

ВИДЕО