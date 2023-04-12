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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ЦРУ о контрнаступлении Украины: В ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое

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По словам Бернса, Путин считает, что "может уничтожить Украину и Запад"
По словам Бернса, Путин считает, что "может уничтожить Украину и Запад"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры на данном этапе войны РФ против Украины, и именно прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Университете Райса 11 апреля.

Об этом сообщает CNN

Райс подчеркнул важность предстоящего контрнаступления Украины, заявив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое", отметил канал. 

По словам главы ЦРУ, Путин, вместо того чтобы отступить, удвоил усилия и считает, что "может уничтожить Украину и Запад". Украина продолжает оборону Донбасса, отметил Бернс. Он подчеркнул, что "настоящие страны дают отпор", что и делает Украина. 

Президент страны-агрессора начиная войну, глубоко ошибался в своих оценках относительно Украины, добавил директор ЦРУ. 

Контекст:

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

По оценке главы Пентагона Ллойда Остина, у Украины есть много возможностей, чтобы добиться успеха во время контрнаступления.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, ЦРУ, война России против Украины, Уильям Бернс, контрнаступление
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