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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Милли обсудили будущие шаги ВСУ по деоккупации территории Украины

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Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно
Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно
Фото: EPA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 4 апреля провел "содержательный телефонный разговор" с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая. Особое внимание было уделено вопросу поставки вооружения и боеприпасов. Отмечали важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил по деоккупации территории нашего государства", – написал главком ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0eEecEPG5pdr7yEgfgm1Cid7LoceGvSbTZewrH6ged119zrABBYwoJqHmYxdQ7ujil

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".

Соединенные Штаты ожидают, что "в ближайшие недели" ВСУ начнут большое контрнаступление, заявила 3 апреля на брифинге посол США при НАТО Джулианна Смит.

Теги: США, Украина, переговоры, вооружение, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, деоккупация, контрнаступление
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