Залужный и Милли обсудили будущие шаги ВСУ по деоккупации территории Украины

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая. Особое внимание было уделено вопросу поставки вооружения и боеприпасов. Отмечали важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил по деоккупации территории нашего государства", – написал главком ВСУ.

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".

Соединенные Штаты ожидают, что "в ближайшие недели" ВСУ начнут большое контрнаступление, заявила 3 апреля на брифинге посол США при НАТО Джулианна Смит.