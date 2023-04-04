Весеннее наступление ВСУ начнется в ближайшие недели – постпред США при НАТО

"Мы ожидаем, что украинцы [...] начнут свое свое весеннее наступление в ближайшие недели. Мы [...] оставляем на усмотрение украинцев [...] не только график весеннего наступления, но и конкретную тактику", – сказала она.

Посол США при НАТО отметила, что российские оккупанты пытаются начать наступление на востоке Украины, но "до сих пор не смогли одержать каких-либо крупных побед на поле боя".

Смит спросили, рекомендует ли НАТО украинскому командованию выйти из Бахмута Донецкой области. Она ответила, что Альянс "не дает никаких советов украинскому военному командованию".

"Отдельные союзники оказывают помощь в обеспечении безопасности, а некоторые из них дают советы и рекомендации, если украинцы обращаются за ними, в рамках собственного подхода и всеобъемлющей стратегии. [...] Это их борьба. Это они защищают свою территорию. Мы помогаем им защитить свою территорию", – объяснила Смит.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас активные боевые действия идут в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.