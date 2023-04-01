Генерал Милли сомневается, что Украине удастся до конца года изгнать россиян со своей территории

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем в этом году", – сказал он.
Милли напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского, который много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех российских оккупантов из оккупированных территорий Украины.
"А это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача. Вы смотрите на пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте", – сказал генерал.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле войска страны-агрессора были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".