Генерал Милли сомневается, что Украине удастся до конца года изгнать россиян со своей территории

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем в этом году", – сказал он.

Милли напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского, который много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех российских оккупантов из оккупированных территорий Украины.

"А это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача. Вы смотрите на пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте", – сказал генерал.