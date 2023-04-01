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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Милли сомневается, что Украине удастся до конца года изгнать россиян со своей территории

Милли заявил, что изгнание россиян с территории Украины "очень сложная военная задача"
Милли заявил, что изгнание россиян с территории Украины – "очень сложная военная задача"
Фото: EPA

Украине вряд ли удастся изгнать полностью российские войска со своей территории. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Defense One, которое вышло 31 марта.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем в этом году", – сказал он.

Милли напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского, который много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех российских оккупантов из оккупированных территорий Украины.

"А это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача. Вы смотрите на пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте", – сказал генерал.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле войска страны-агрессора были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Марк Милли, контрнаступление
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