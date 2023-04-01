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В Светловодске продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал в Светловодск Кировоградской области почти 5,5 тыс. продуктовых наборов, их получают вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, проживающие в Светловодской общине. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе Фонда.

Первоочередно – те, кому эта помощь нужна больше всего: люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пожилые люди. В наборах – питательные продукты, которые  являются основой ежедневного рациона. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: продукты, помощь, переселенцы, Кировоградская область, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Светловодск
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