ЮНИСЕФ продолжает выплачивать украинцам финансовую помощь по программе "Спільно", но новых заявок не принимает

В фонде журналистам рассказали, что прием заявок для участия в программе длился с 31 марта по 14 августа 2022 года, а сейчас заявки не принимают.

На данный момент ЮНИСЕФ выплачивает средства семьям, которые подали заявки до 14 августа, подчеркнули в фонде.

Программа "Спільно" рассчитана на многодетные семьи, ЮНИСЕФ выплачивает по 2200 грн в месяц каждому из членов семьи (но не более чем на пять человек) в течение трех месяцев.

"Мы помогаем многодетным семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет или хотя бы одного ребенка с инвалидностью до 18 лет, при условии, что эта семья не получала другой международной помощи после 24 февраля 2022 года", – рассказали "Фактам ICTV" на горячей линии ЮНИСЕФ.

Согласно данным на сайте фонда, программу ЮНИСЕФ запустил вместе с Минсоцполитики Украины, финансовую помощь в прошлом году получили семьи, где вместе более 560 тыс. детей.