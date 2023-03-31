ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ЮНИСЕФ продолжает выплачивать украинцам финансовую помощь по программе "Спільно", но новых заявок не принимает

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЮНИСЕФ выплачивает по 2200 грн в месяц каждому из членов семьи, помощь получают многодетные семьи
ЮНИСЕФ выплачивает по 2200 грн в месяц каждому из членов семьи, помощь получают многодетные семьи
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в 2022 году в рамках программы "Спільно" выплатил одноразовую финансовую помощь около 200 тыс. украинских семей. Большинство из них получили помощь в сумме 33 300 грн. Об этом сообщил 30 марта сайт "Факти ICTV".

В фонде журналистам рассказали, что прием заявок для участия в программе длился с 31 марта по 14 августа 2022 года, а сейчас заявки не принимают. 

На данный момент ЮНИСЕФ выплачивает средства семьям, которые подали заявки до 14 августа, подчеркнули в фонде.

Программа "Спільно" рассчитана на многодетные семьи, ЮНИСЕФ выплачивает по 2200 грн в месяц каждому из членов семьи (но не более чем на пять человек) в течение трех месяцев. 

"Мы помогаем многодетным семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет или хотя бы одного ребенка с инвалидностью до 18 лет, при условии, что эта семья не получала другой международной помощи после 24 февраля 2022 года", – рассказали "Фактам ICTV" на горячей линии ЮНИСЕФ. 

Согласно данным на сайте фонда, программу ЮНИСЕФ запустил вместе с Минсоцполитики Украины, финансовую помощь в прошлом году получили семьи, где вместе более 560 тыс. детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ЮНИСЕФ, помощь, выплаты, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
Что можно посадить в апреле в открытый грунт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (116255)
2
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (98022)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (95990)
4
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (49829)
5
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (42281)
6
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (33945)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (32720)
8
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (31756)
 
 
 
 