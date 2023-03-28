Экспериментальный проект о бесплатных услугах для внутренне перемещенных лиц в санаториях рассчитан до конца 2024 года. О каких услугах речь?

Об этом пресс-служба Минсоцполитики проинформировала 27 марта.
Кабмин поддержал этот проект на прошлой неделе. В рамках эксперимента планируется предоставление четырех услуг:
К реализации проекта привлечены, как отметили в Минсоцполитики, специализированные санатории "Батьківщина" (Трускавец) и "Слава" (Миргород).
Как сказано в релизе, оба санатория будут предоставлять эти услуги (с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, утвержденных Минсоцполитики) внутренне перемещенным лицам:
Для ВПЛ услуги будут бесплатны, финансировать проект будет государство, отметили в министерстве.
"При этом сами санатории изменят организационно-правовую форму государственного учреждения на государственные некоммерческие предприятия. Это позволит повысить финансовую и управленческую автономию этих заведений. До сегодняшнего дня существовала ситуация, когда государство не оплачивало услуги, а напрямую финансировало содержание этих бюджетных учреждений. Смена организационно-правовой формы предоставит государственным некоммерческим предприятиям новые возможности, такие как самостоятельное утверждение организационной структуры и штатного расписания, определение размера оплаты труда своих работников, право предоставлять другие платные услуги, получать средства из различных источников финансирования (в том числе средства доноров)", – добавили авторы релиза.
Санатории в результате этих изменений получат новые инструменты для развития и возможности выхода на рынок предоставления социальных и медицинских услуг, заверили в ведомстве.
Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.