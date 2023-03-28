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Экспериментальный проект о бесплатных услугах для внутренне перемещенных лиц в санаториях рассчитан до конца 2024 года. О каких услугах речь?

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Внутренне перемещенным лицам в санаториях в том числе будут предоставлять услугу поддержанного проживания
Внутренне перемещенным лицам в санаториях в том числе будут предоставлять услугу поддержанного проживания
Фото: if.gov.ua

Экспериментальный проект украинского правительства о предоставлении социальных услуг в двух санаториях Министерства социальной политики (в Трускавце Львовской области и Миргороде Полтавской области) будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Об этом пресс-служба Минсоцполитики проинформировала 27 марта. 

Кабмин поддержал этот проект на прошлой неделе. В рамках эксперимента планируется предоставление четырех услуг: 

  • предоставление убежища;
  • услуги поддержанного проживания;
  • стационарный уход;
  • социальная адаптация.

К реализации проекта привлечены, как отметили в Минсоцполитики, специализированные санатории "Батьківщина" (Трускавец) и "Слава" (Миргород). 

Как сказано в релизе, оба санатория будут предоставлять эти услуги (с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, утвержденных Минсоцполитики) внутренне перемещенным лицам:

  • из числа пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, переместившихся с временно оккупированной РФ территории Украины, а также из населенных пунктов, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), в том числе во время обязательной эвакуации;
  • жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Для ВПЛ услуги будут бесплатны, финансировать проект будет государство, отметили в министерстве. 

"При этом сами санатории изменят организационно-правовую форму государственного учреждения на государственные некоммерческие предприятия. Это позволит повысить финансовую и управленческую автономию этих заведений. До сегодняшнего дня существовала ситуация, когда государство не оплачивало услуги, а напрямую финансировало содержание этих бюджетных учреждений. Смена организационно-правовой формы предоставит государственным некоммерческим предприятиям новые возможности, такие как самостоятельное утверждение организационной структуры и штатного расписания, определение размера оплаты труда своих работников, право предоставлять другие платные услуги, получать средства из различных источников финансирования (в том числе средства доноров)", – добавили авторы релиза. 

Санатории в результате этих изменений получат новые инструменты для развития и возможности выхода на рынок предоставления социальных и медицинских услуг, заверили в ведомстве.

Контекст:

Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: помощь, Трускавец, переселенцы, санаторий, Миргород, война России против Украины, финансирование
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