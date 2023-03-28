Экспериментальный проект о бесплатных услугах для внутренне перемещенных лиц в санаториях рассчитан до конца 2024 года. О каких услугах речь?

Внутренне перемещенным лицам в санаториях в том числе будут предоставлять услугу поддержанного проживания Фото: if.gov.ua

Об этом пресс-служба Минсоцполитики проинформировала 27 марта.

Кабмин поддержал этот проект на прошлой неделе. В рамках эксперимента планируется предоставление четырех услуг:

предоставление убежища;

услуги поддержанного проживания;

стационарный уход;

социальная адаптация.

К реализации проекта привлечены, как отметили в Минсоцполитики, специализированные санатории "Батьківщина" (Трускавец) и "Слава" (Миргород).

Как сказано в релизе, оба санатория будут предоставлять эти услуги (с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, утвержденных Минсоцполитики) внутренне перемещенным лицам:

из числа пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, переместившихся с временно оккупированной РФ территории Украины, а также из населенных пунктов, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), в том числе во время обязательной эвакуации;

жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Для ВПЛ услуги будут бесплатны, финансировать проект будет государство, отметили в министерстве.

"При этом сами санатории изменят организационно-правовую форму государственного учреждения на государственные некоммерческие предприятия. Это позволит повысить финансовую и управленческую автономию этих заведений. До сегодняшнего дня существовала ситуация, когда государство не оплачивало услуги, а напрямую финансировало содержание этих бюджетных учреждений. Смена организационно-правовой формы предоставит государственным некоммерческим предприятиям новые возможности, такие как самостоятельное утверждение организационной структуры и штатного расписания, определение размера оплаты труда своих работников, право предоставлять другие платные услуги, получать средства из различных источников финансирования (в том числе средства доноров)", – добавили авторы релиза.

Санатории в результате этих изменений получат новые инструменты для развития и возможности выхода на рынок предоставления социальных и медицинских услуг, заверили в ведомстве.