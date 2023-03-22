Кабмин поддержал экспериментальный проект о соцуслугах для внутренне перемещенных лиц

В Украине зарегистрированы как ВПО более 4,86 млн граждан Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом проинформировала 22 марта пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно релизу, речь о наиболее уязвимых категориях граждан – лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений – отдельные санатории в Трускавце [Львовской области] и Миргороде [Полтавской области]", – сообщили в Минреинтеграции.

Планируется предоставление четырех услуг:

предоставление убежища;

услуги поддержанного проживания;

стационарный уход;

социальная адаптация.

"Эти услуги будут безоплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будут гарантированы не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей", – заявили в министерстве.