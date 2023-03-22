Кабмин поддержал экспериментальный проект о соцуслугах для внутренне перемещенных лиц

Об этом проинформировала 22 марта пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Согласно релизу, речь о наиболее уязвимых категориях граждан – лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
"Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений – отдельные санатории в Трускавце [Львовской области] и Миргороде [Полтавской области]", – сообщили в Минреинтеграции.
Планируется предоставление четырех услуг:
"Эти услуги будут безоплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будут гарантированы не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей", – заявили в министерстве.
Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.