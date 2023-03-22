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Кабмин поддержал экспериментальный проект о соцуслугах для внутренне перемещенных лиц

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В Украине зарегистрированы как ВПО более 4,86 млн граждан
В Украине зарегистрированы как ВПО более 4,86 млн граждан
Фото: depositphotos.com (архив)

Кабинет Министров Украины поддержал экспериментальный проект, предусматривающий предоставление определенных социальных услуг для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом проинформировала 22 марта пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно релизу, речь о наиболее уязвимых категориях граждан – лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений – отдельные санатории в Трускавце [Львовской области] и Миргороде [Полтавской области]", – сообщили в Минреинтеграции. 

Планируется предоставление четырех услуг: 

  • предоставление убежища;
  • услуги поддержанного проживания;
  • стационарный уход;
  • социальная адаптация.

"Эти услуги будут безоплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будут гарантированы не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей", – заявили в министерстве.

Контекст:

Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, льготы, помощь, переселенцы, инвалидность, санаторий, реинтеграция, убежище, эксперимент, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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