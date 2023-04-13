Россия с начала полномасштабной войны потратила как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия – Генштаб ВСУ

На нынешнем уровне производства Россия не сможет возобновить свой резерв зенитных ракет дальнего радиуса действия в среднесрочной перспективе, отметил Громов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С февраля 2022 года РФ потратила как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тыс. таких ракет, в основном класса "земля – земля", – рассказал представитель Генштаба.

По словам Громова, на нынешнем уровне производства Россия "не сможет возобновить свой резерв в среднесрочной перспективе".

"Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – отметил он.