Россия с начала полномасштабной войны потратила как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия – Генштаб ВСУ

Об этом 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"С февраля 2022 года РФ потратила как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тыс. таких ракет, в основном класса "земля – земля", – рассказал представитель Генштаба.
По словам Громова, на нынешнем уровне производства Россия "не сможет возобновить свой резерв в среднесрочной перспективе".
"Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", – отметил он.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
Россия для ударов по наземным целям в Украине часто применяет зенитные ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны. Это свидетельствует о том, что у оккупантов мало баллистики, указали в Воздушных силах ВСУ в январе.