Россияне за сутки нанесли 39 авиаударов и семь ракетных, из них четыре пришлись на Краматорск – Генштаб ВСУ

Четыре удара россияне нанесли из зенитно-ракетных комплексов С-300 по Краматорску Донецкой области.
Также оккупанты совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки обстрелов из артиллерии по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.