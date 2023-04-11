Россияне за сутки нанесли 39 авиаударов и семь ракетных, из них четыре пришлись на Краматорск – Генштаб ВСУ

Четыре удара россияне нанесли из зенитно-ракетных комплексов С-300 по Краматорску Донецкой области.

Также оккупанты совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки обстрелов из артиллерии по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.