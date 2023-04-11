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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли 39 авиаударов и семь ракетных, из них четыре пришлись на Краматорск – Генштаб ВСУ

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Угроза российских атак по всей территории Украины остается высокой
Угроза российских атак по всей территории Украины остается высокой
Фото: ДСНС України / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 39 авиационных и семь ракетных ударов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 апреля.

Четыре удара россияне нанесли из зенитно-ракетных комплексов С-300 по Краматорску Донецкой области. 

Также оккупанты совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня и десятки обстрелов из артиллерии по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе. 

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Теги: Генштаб ВСУ, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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