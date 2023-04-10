Оккупанты авиаударом разрушили мост в Черниговской области. За неделю в регионе было более 240 взрывов – ОВА

Самолеты РФ из воздушного пространства России наносят удары по Черниговской области, в результате одного из них разрушен мост Фото: EPA (иллюстративное)

По его словам, враг, в частности, использует ракеты Х-59, ракеты "воздух – земля", неуправляемые авиационные ракеты и авиационные бомбы ФАБ-500.

"За прошедшую неделю с территории Брянской области враг 24 раза обстрелял девять населенных пунктов приграничья Черниговской области. Зафиксировано 244 взрыва", – рассказал Чаус.

По его данным, в результате обстрелов 10 сел Новгород-Северского района остались без электроснабжения, некоторые и без газа. Один человек травмирован.

"Уничтожены два дома, повреждены 19 сооружений частных домов, а также гражданская инфраструктура: мост (авиаудар), пожарное депо, школа, ферма. К сожалению, травмирован гражданский", – добавил глава ОВА.

Об ударе ракетой, выпущенной с российского самолета, по объекту инфраструктуры в Черниговской области, не называя его, сообщало 9 апреля ОК "Север".

Глава РВА Сергея Сергиенко в комментарии "Суспільному" уточнил, что российские оккупанты выпустили две ракеты по Новгород-Северской общине в Черниговской области 9 апреля, в результате чего был разрушен мост между двумя селами – Гремяч и Муравьи, расположенными возле границы Украины с РФ (Брянская область). Куда попала вторая ракета, не сообщалось.

В сети 9 апреля появилось видео, на котором, предположительно, снят авиаудар российского Су-34 по мосту через реку Судость возле села Гремяч. В том числе видео обнародовал блогер-расследователь Necro Mancer в Twitter.