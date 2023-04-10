Оккупанты авиаударом разрушили мост в Черниговской области. За неделю в регионе было более 240 взрывов – ОВА

По его словам, враг, в частности, использует ракеты Х-59, ракеты "воздух – земля", неуправляемые авиационные ракеты и авиационные бомбы ФАБ-500.
"За прошедшую неделю с территории Брянской области враг 24 раза обстрелял девять населенных пунктов приграничья Черниговской области. Зафиксировано 244 взрыва", – рассказал Чаус.
По его данным, в результате обстрелов 10 сел Новгород-Северского района остались без электроснабжения, некоторые и без газа. Один человек травмирован.
"Уничтожены два дома, повреждены 19 сооружений частных домов, а также гражданская инфраструктура: мост (авиаудар), пожарное депо, школа, ферма. К сожалению, травмирован гражданский", – добавил глава ОВА.
Об ударе ракетой, выпущенной с российского самолета, по объекту инфраструктуры в Черниговской области, не называя его, сообщало 9 апреля ОК "Север".
Глава РВА Сергея Сергиенко в комментарии "Суспільному" уточнил, что российские оккупанты выпустили две ракеты по Новгород-Северской общине в Черниговской области 9 апреля, в результате чего был разрушен мост между двумя селами – Гремяч и Муравьи, расположенными возле границы Украины с РФ (Брянская область). Куда попала вторая ракета, не сообщалось.
В сети 9 апреля появилось видео, на котором, предположительно, снят авиаудар российского Су-34 по мосту через реку Судость возле села Гремяч. В том числе видео обнародовал блогер-расследователь Necro Mancer в Twitter.
#Гремяч, Черниговская обл., удар рашистов по мосту через реку Судость, предположительно, с самолета Су-34 https://t.co/W6iaWSto1l #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/aTrJtbgeif— Necro Mancer (@666_mancer) April 9, 2023
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.
Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ. Он отметил, что для перехвата самолетов, несущих такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.
2 апреля глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы.