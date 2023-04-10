Оккупанты 10 апреля нанесли авиаудары по Гуляйполю и Орехову – Запорожская ОВА

"Очередная "воздушная тревога" принесла вражеское "поздравление" для Гуляйполя и Орехова – по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности", – сообщил он.
Малашко отметил, что информация о погибших и раненых не поступала.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.