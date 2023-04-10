Оккупанты 10 апреля нанесли авиаудары по Гуляйполю и Орехову – Запорожская ОВА

В результате обстрелов есть разрушения Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

"Очередная "воздушная тревога" принесла вражеское "поздравление" для Гуляйполя и Орехова – по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности", – сообщил он.

Малашко отметил, что информация о погибших и раненых не поступала.