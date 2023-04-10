Россияне обстреляли кладбище в Краматорске. Фото

По данным ОВА, оккупанты выпустили по Краматорску две ракеты С-300 Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

По его информации, обошлось без пострадавших. Масштаб разрушений еще устанавливают.

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

По информации главы ОВА Павла Кириленко, оккупанты выпустили по Краматорску две ракеты С-300.

Также под российские обстрелы в регионе попали Дружковка, Угледар, Курахово, Марьинка, Авдеевка, Константиновка, Северск и другие города и села.