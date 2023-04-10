Россияне обстреляли кладбище в Краматорске. Фото

По его информации, обошлось без пострадавших. Масштаб разрушений еще устанавливают.
По информации главы ОВА Павла Кириленко, оккупанты выпустили по Краматорску две ракеты С-300.
Также под российские обстрелы в регионе попали Дружковка, Угледар, Курахово, Марьинка, Авдеевка, Константиновка, Северск и другие города и села.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения. Били ракетами россияне и по кладбищу.