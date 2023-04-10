Оккупанты обстреляли Донецкую область из С-300 и "Смерчей", повреждены десятки домов, ранены четыре мирных жителя – ОВА

Накануне противник нанес удар из "Смерчей" по Дружковке. В результате ранены два человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску, там обошлось без жертв.

На волновахском направлении под обстрел захватчиков попали Угледар и Богоявленка – никто не пострадал.

"На донецком направлении один человек ранен в Курахово – по городу ударили из "Ураганов", повреждены семь двухквартирных домов и территория предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку – поврежден дом", – написал Кириленко.

На горловском направлении под артиллерийский огонь оккупантов попала Константиновка, также захватчики нанесли два удара ракетами С-300 – ранен один человек, повреждены дом и профилакторий. В общине повреждены дом и фермерское помещение в Новодмитровке, дома в Николаевке и Марково. Зафиксированы обстрелы в селах Соледарской общины и в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин.

На лисичанском направлении периодические обстрелы происходили в Звановке, Переездном и Верхнекаменском Звановской общины, несколько домов повреждены в Северске.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили четыре мирных жителя Донецкой области.