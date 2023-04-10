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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Донецкую область из С-300 и "Смерчей", повреждены десятки домов, ранены четыре мирных жителя – ОВА

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Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Facebook 10 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

Накануне противник нанес удар из "Смерчей" по Дружковке. В результате ранены два человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску, там обошлось без жертв.

На волновахском направлении под обстрел захватчиков попали Угледар и Богоявленка – никто не пострадал.

"На донецком направлении один человек ранен в Курахово – по городу ударили из "Ураганов", повреждены семь двухквартирных домов и территория предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку – поврежден дом", – написал Кириленко.

На горловском направлении под артиллерийский огонь оккупантов попала Константиновка, также захватчики нанесли два удара ракетами С-300 – ранен один человек, повреждены дом и профилакторий. В общине повреждены дом и фермерское помещение в Новодмитровке, дома в Николаевке и Марково. Зафиксированы обстрелы в селах Соледарской общины и в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин.

На лисичанском направлении периодические обстрелы происходили в Звановке, Переездном и Верхнекаменском Звановской общины, несколько домов повреждены в Северске.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили четыре мирных жителя Донецкой области.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0jaNZM2ojPk4SxJzSHXnnezaex4A1RXiC9LwanUxHLZDr9Fp6eKEiiXjhkWjHdJBJl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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