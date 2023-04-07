"Наводила ракетный удар по учебному заведению". СБУ задержала подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами в Донецкой области

"Злоумышленница собирала для окупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка. Кроме того, она передавала агрессору координаты местных школ и детских садов. Именно по ее "наводке" рашисты нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в августе прошлого года. В результате российской воздушной атаки было разрушено здание местной школы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, после обстрелов женщина приходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе.

В СБУ сообщили, что подозреваемая – жительница прифронтового города, которую федеральная служба безопасности РФ завербовала после полномасштабного вторжения РФ.

"При выполнении преступных задач фигурантка передавала врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности. В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице "должность" в рядах местной оккупационной администрации", – проинформировали в пресс-центре.

Женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она арестована.