Главе Черкасской епархии УПЦ МП вручили подозрение в оправдании агрессии РФ – СБУ

По данным следствия, священник отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов.

"В 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – patriarchia.ru и pravoslavie.ru, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Священнику сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Как сообщило местное издание 18000, подозрение вручили руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву).

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее этому священнику сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).