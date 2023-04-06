Главе Черкасской епархии УПЦ МП вручили подозрение в оправдании агрессии РФ – СБУ

По данным следствия, священник отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов.
"В 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – patriarchia.ru и pravoslavie.ru, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", – говорится в сообщении.
Священнику сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщило местное издание 18000, подозрение вручили руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву).
В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее этому священнику сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).