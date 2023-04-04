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Облсовет Хмельницкой области единогласно запретил деятельность УПЦ МП в регионе

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Решение облсовета было принято единогласно
Решение облсовета было принято единогласно
Фото: km-oblrada.gov.ua

Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение, согласно которому запрещается деятельность УПЦ Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории области. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Документ "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области" проголосовали единогласно.

"Также этим решением предложено президенту Украины [Владимиру Зеленскому] определить законопроект [№8221] "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как безотлагательный – для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", – говорится в сообщении.

Также этим решением областной совет дал поручения органам местного самоуправления провести инвентаризацию всех земель, находящихся в пользовании УПЦ МП. Кроме того, депутаты обратились к Кабинету Министров по поводу прекращения договоров аренды с религиозными организациями, которые "не выполняют законы Украины".

Пресс-служба отметила, что депутаты собрались на заседание из-за инцидента в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе. 2 апреля в сети распространили видео, как в этом храме произошла потасовка между священником и военным.

Также горсовет Хмельницкого сегодня отнял у УПЦ МП право на пользование землей. Речь идет о 13 земельных участков. Как уточнил городской голова Александр Симчишин, еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин, на них городские власти не могут оказать влияния. По словам мэра, городской совет вернет общинам право на пользование земельными участками при условии, что те перейдут в ПЦУ (Православную церковь Украины).

Контекст:

Полиция открыла уголовное производство по факту событий в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе, зафиксированных на видео. Хмельницкая епархия заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму". 

2 апреля возле собора собрались сотни протестующих. В результате представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а общине передали ключи от собора.

Теги: Украина, религия, Хмельницкий, УПЦ МП, депутаты, горсовет, Хмельницкая область, облсовет, Александр Симчишин
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