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Раде предложили призвать Кабмин расторгнуть с УПЦ МП договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры

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В Почаевской лавре богослужения проводит УПЦ МП
В Почаевской лавре богослужения проводит УПЦ МП
Фото: wikipedia.org

В Верховной Раде Украины 3 апреля зарегистрировали проект постановления об обращении парламента к Кабмину о расторжении с Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.

Карточка соответствующего документа №9179 опубликована на сайте Рады.

Инициатором проекта постановления выступила группа из более чем 30 нардепов от разных парламентских фракций, групп и внефракционных, в частности – от "Слуги народа", "Голоса", "Евросолидарности".

На момент написания материала текст документа отсутствует на сайте Рады.

В конце марта Православная церковь Украины (ПЦУ) создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

Контекст:

В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата. 

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о госизмене.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

Теги: Верховная Рада, Украина, религия, УПЦ МП, аренда, церковь, Тернопольская область, парламент, документы, Почаевская лавра, Кабмин, обращение, нардеп
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