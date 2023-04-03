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ОБЩЕСТВО

Священнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении из-за повреждения техники СМИ – полиция

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30 марта представитель духовенства Киево-Печерской Лавры повредил технику съемочной группы СМИ, отметили в полиции
30 марта представитель духовенства Киево-Печерской Лавры повредил технику съемочной группы СМИ, отметили в полиции
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении священнослужителю Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности.

Об этом 3 апреля сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что во время инцидента 30 марта представитель духовенства Киево-Печерской Лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

"Сотрудники Печерского управления полиции с помощью аналитиков столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование. Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере, – сказано в сообщении. – Дознаватели территориального подразделения при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)".

Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В полиции не уточняли, о каком СМИ идет речь. Но "Суспільне" сообщало, что после утренней службы 30 марта на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать их съемочной группе, толкнул корреспондентку Дарью Нематиан Золбин и сорвал крепления на камере оператора Виктора Мозгового.

Как указывает "Суспільне", это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству. Журналисты объявили, что обратятся в полицию.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0V2cQt6y4FjzWkGPNxEjZ58kmRFvCoVCvRFQc1TwaVXJYJXBp9r76mqGKxPzD9Rpkl

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о госизмене.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

Теги: СМИ, Украина, полиция, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, правоохранители, расследование, журналисты, подозрение, Нацполиция, священник, нападение на журналиста
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