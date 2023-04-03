Священнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении из-за повреждения техники СМИ – полиция

Об этом 3 апреля сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что во время инцидента 30 марта представитель духовенства Киево-Печерской Лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

"Сотрудники Печерского управления полиции с помощью аналитиков столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование. Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере, – сказано в сообщении. – Дознаватели территориального подразделения при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)".

Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В полиции не уточняли, о каком СМИ идет речь. Но "Суспільне" сообщало, что после утренней службы 30 марта на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать их съемочной группе, толкнул корреспондентку Дарью Нематиан Золбин и сорвал крепления на камере оператора Виктора Мозгового.

Как указывает "Суспільне", это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству. Журналисты объявили, что обратятся в полицию.