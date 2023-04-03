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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Житомирской области священник УПЦ МП якобы ударил мальчика с флагом Украины. Полиция открыла уголовное производство

В Иршанске проходило собрание религиозной общины
В Иршанске проходило собрание религиозной общины
Фото: Παΐσιος Επίσκοπος / Facebook

2 апреля в Иршанске Житомирской области священник принадлежащей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) церкви святой Покровы ударил мальчика, у которого был флаг Украины. Об этом 3 апреля сообщает со ссылкой на очевидицу инцидента Алину Кундич ресурс "Свідомі".

По ее словам, священнослужитель УПЦ МП ударил мальчика с флагом по голове, а еще одного мальчика толкнул.

Управляющий Житомирско-Овручской епархией Православной церкви Украины (ПЦУ) Паисий рассказал в Facebook, что в церкви в Иршанске проходило "общее собрание религиозной общины Свято-Покровского храма УПЦ МП, которая решила последовать томосу об автокефалии" и присоединилась к ПЦУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0e6MAGWd1ax3nVznNzBt4ktRpNiaSx8xPnMxZ83Nnm6Jjb8RdA5ej3Jj1Kzniqkbkl&id=100013003422672

Ситуацию в Иршанске прокомментировала 3 апреля полиция Житомирской области.

"По факту событий возле храма полицейские открыли уголовное производство. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, участники и свидетели происшедших в поселке Иршанске. [...] Уголовное производство открыто по предварительной правовой квалификации – ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что их сотрудники находились на территории церкви для обеспечения правопорядка.

"Во время мероприятия правоохранители пресекали все попытки физического противостояния. В то же время поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе нанесении удара по голове 12-летнему мальчику. Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия и собирают письменные и видеосвидетельства участников мероприятия", – объяснили там.

В последние дни число инцидентов с участием священнослужителей УПЦ МП увеличилось. В частности, в Киево-Печерской лавре они мешали работать журналистам, а в Хмельницком конфликтовали с военным.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: религия, полиция, УПЦ МП, церковь, флаг, Житомирская область, конфликт, уголовное производство, мальчик, священник, томос, ПЦУ
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