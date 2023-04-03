В Житомирской области священник УПЦ МП якобы ударил мальчика с флагом Украины. Полиция открыла уголовное производство

По ее словам, священнослужитель УПЦ МП ударил мальчика с флагом по голове, а еще одного мальчика толкнул.

Управляющий Житомирско-Овручской епархией Православной церкви Украины (ПЦУ) Паисий рассказал в Facebook, что в церкви в Иршанске проходило "общее собрание религиозной общины Свято-Покровского храма УПЦ МП, которая решила последовать томосу об автокефалии" и присоединилась к ПЦУ.

Ситуацию в Иршанске прокомментировала 3 апреля полиция Житомирской области.

"По факту событий возле храма полицейские открыли уголовное производство. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, участники и свидетели происшедших в поселке Иршанске. [...] Уголовное производство открыто по предварительной правовой квалификации – ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что их сотрудники находились на территории церкви для обеспечения правопорядка.

"Во время мероприятия правоохранители пресекали все попытки физического противостояния. В то же время поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе нанесении удара по голове 12-летнему мальчику. Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия и собирают письменные и видеосвидетельства участников мероприятия", – объяснили там.

В последние дни число инцидентов с участием священнослужителей УПЦ МП увеличилось. В частности, в Киево-Печерской лавре они мешали работать журналистам, а в Хмельницком конфликтовали с военным.