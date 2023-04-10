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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники отбили почти 60 атак врага за сутки, половину из них – под Бахмутом – Генштаб ВСУ

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ВСУ обороняются под Бахмутом и Марьинкой, противник успеха не имеет
ВСУ обороняются под Бахмутом и Марьинкой, противник успеха не имеет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за сутки 9 апреля отразили более 50 атак российских оккупантов. Россияне продолжают вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 апреля в утренней сводке.

На лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее села Диброва Луганской области. На этом направлении оккупанты обстреляли около 10 населенных пунктов.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромово. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. На этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Бердычей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак. На этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил, обстрелял восемь населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Оккупанты обстреляли здесь более 45 населенных пунктов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Yvu1VvdpxfP4Ey2sNwXD411aauYjga4cxSbHLP5PDvjRXYHWSS8DfmkY5Yb28ehil

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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