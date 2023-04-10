Украинские защитники отбили почти 60 атак врага за сутки, половину из них – под Бахмутом – Генштаб ВСУ

ВСУ обороняются под Бахмутом и Марьинкой, противник успеха не имеет Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее села Диброва Луганской области. На этом направлении оккупанты обстреляли около 10 населенных пунктов.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромово. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. На этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Бердычей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак. На этом направлении оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил, обстрелял восемь населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Оккупанты обстреляли здесь более 45 населенных пунктов.