В Донецкой области новые разрушения многоэтажек и частных домов, ранены два человека

Также, по его данным, повреждены две многоэтажки в Красногоровке и четыре частных дома в Остром.
Поврежден дом в Николаевке. Единичные обстрелы зафиксированы в Миньковке, Васюковке и Раздоловке Соледарской общины.
В Звановке повреждены 10 домов, также под огнем Переездное.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.