В Донецкой области новые разрушения многоэтажек и частных домов, ранены два человека

Также, по его данным, повреждены две многоэтажки в Красногоровке и четыре частных дома в Остром.

Поврежден дом в Николаевке. Единичные обстрелы зафиксированы в Миньковке, Васюковке и Раздоловке Соледарской общины.

В Звановке повреждены 10 домов, также под огнем Переездное.