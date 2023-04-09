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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области новые разрушения многоэтажек и частных домов, ранены два человека

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От российских обстрелов вновь пострадал гражданский сектор
От российских обстрелов вновь пострадал гражданский сектор
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области из-за российских обстрелов за сутки ранены два мирных жителя, в Бахмуте и Торецке. Об этом сообщил утром 9 апреля глава ОВА Павел Кириленко.

Также, по его данным, повреждены две многоэтажки в Красногоровке и четыре частных дома в Остром. 

Поврежден дом в Николаевке. Единичные обстрелы зафиксированы в Миньковке, Васюковке и Раздоловке Соледарской общины.

В Звановке повреждены 10 домов, также под огнем Переездное.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, Павел Кириленко
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