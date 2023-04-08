Годовщина ракетного удара по вокзалу Краматорска. На всех украинских вокзалах объявят минуту молчания

"Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, государство-террорист Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который был тогда одной из главных точек эвакуации для жителей Донецкой области", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с вокзала три поезда с эвакуированными пассажирами.
После атаки краматорский вокзал был временно закрыт из-за повреждений.
"Шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал, а в город из столицы помчался скоростной Intercity+, которым возвращались в Донецкую область те, кто не был дома с начала полномасштабного вторжения, а также те, кто хотел увидеться с близкими, с которыми их разлучила война", – написали в "Укрзалізниці".
Там отметили, что сегодня стартует из Львова еще один назначенный компанией поезд в Краматорск.
"Билеты на первый рейс были выкуплены полностью, и это стало еще одним символом того, что железная дорога, как и Украина, не остановит движение никогда", – подчеркнули в компании.
Российские оккупационные войска 8 апреля 2022 года нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.
Тогда сообщалось, что жертвами удара стали 59 человек, среди них семь детей. Более 100 человек были ранены, в том числе потеряли конечности. Сейчас, по данным "Укрзалізниці", известно о 61 погибшем в результате трагедии.