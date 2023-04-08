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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Годовщина ракетного удара по вокзалу Краматорска. На всех украинских вокзалах объявят минуту молчания

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После атаки краматорский вокзал был временно закрыт, его работу возобновили спустя полгода
После атаки краматорский вокзал был временно закрыт, его работу возобновили спустя полгода
Фото: Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Сегодня, 8 апреля, в 10.30 на всех вокзалах Украины будет объявлена минута молчания в связи с годовщиной ракетного удара оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, государство-террорист Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который был тогда одной из главных точек эвакуации для жителей Донецкой области", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с вокзала три поезда с эвакуированными пассажирами.

После атаки краматорский вокзал был временно закрыт из-за повреждений.

"Шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал, а в город из столицы помчался скоростной Intercity+, которым возвращались в Донецкую область те, кто не был дома с начала полномасштабного вторжения, а также те, кто хотел увидеться с близкими, с которыми их разлучила война", – написали в "Укрзалізниці". 

Там отметили, что сегодня стартует из Львова еще один назначенный компанией поезд в Краматорск.

"Билеты на первый рейс были выкуплены полностью, и это стало еще одним символом того, что железная дорога, как и Украина, не остановит движение никогда", – подчеркнули в компании.

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля 2022 года  нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Тогда сообщалось, что жертвами удара стали 59 человек, среди них семь детей. Более 100 человек были ранены, в том числе потеряли конечности. Сейчас, по данным "Укрзалізниці", известно о 61 погибшем в результате трагедии.

Теги: Донецкая область, Укрзалізниця, железная дорога, Краматорск, эвакуация, Точка-У, вокзал, поезда, война России против Украины, ракеты
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