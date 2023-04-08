Годовщина ракетного удара по вокзалу Краматорска. На всех украинских вокзалах объявят минуту молчания

"Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, государство-террорист Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который был тогда одной из главных точек эвакуации для жителей Донецкой области", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с вокзала три поезда с эвакуированными пассажирами.

После атаки краматорский вокзал был временно закрыт из-за повреждений.

"Шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал, а в город из столицы помчался скоростной Intercity+, которым возвращались в Донецкую область те, кто не был дома с начала полномасштабного вторжения, а также те, кто хотел увидеться с близкими, с которыми их разлучила война", – написали в "Укрзалізниці".

Там отметили, что сегодня стартует из Львова еще один назначенный компанией поезд в Краматорск.

"Билеты на первый рейс были выкуплены полностью, и это стало еще одним символом того, что железная дорога, как и Украина, не остановит движение никогда", – подчеркнули в компании.