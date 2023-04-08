В Авдеевке остается четверо детей, известно местонахождение двух из них – глава военной администрации

Барабаш выразил надежду, что все дети будут эвакуированы Фото: depositphotos.com (архив)

По словам чиновника, местонахождение двоих детей установлено, они будут эвакуированы. Поиски еще двоих продолжаются.

"Уверен, что в ближайшие дни мы всех увезем и детей в городе не останется", – заявил он.

Барабаш рассказал, что после гибели пятимесячного ребенка в результате обстрела 31 марта в городе оставалось восемь детей. Четверо из них уже эвакуированы.

"Принято решение в 20 общинах в Донецкой области о принудительной эвакуации. Вчера была проведена комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям местная, с понедельника уже принудительная эвакуация будет и в Авдеевке", – сказал он.

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивало, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал тогда только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой ОВА.