Украинцы, которые переехали из опасных регионов страны на поездах, могут получить денежную помощь сразу на вокзалах – Минреинтеграции

Украинцам, которые выехали из опасных регионов на поездах, денежную помощь выдает "Укрпошта" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook (иллюстративное)

Об этом 7 апреля проинформировала пресс-служба ведомства.

"По прибытии на место назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. грн, детям и лицам с инвалидностью – по 3 тыс. грн. Деньги непосредственно людям выдает "Укрпошта", – сказано в сообщении.

Согласно релизу, в прошлом месяце министерство перечислило на такие выплаты 15,7 млн грн на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций "Укрпошти".

Других деталей о помощи в министерстве не привели, но отметили, что желающие эвакуироваться могут обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по телефону 15-48. Для сообщений в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber – номер 096-078-84-33.