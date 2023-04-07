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Украинцы, которые переехали из опасных регионов страны на поездах, могут получить денежную помощь сразу на вокзалах – Минреинтеграции

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Украинцам, которые выехали из опасных регионов на поездах, денежную помощь выдает "Укрпошта"
Украинцам, которые выехали из опасных регионов на поездах, денежную помощь выдает "Укрпошта"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook (иллюстративное)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечисляет средства на выплаты украинцам, которые покинули свои дома и выехали из опасных регионов Украины на эвакуационных поездах.

Об этом 7 апреля проинформировала пресс-служба ведомства. 

"По прибытии на место назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. грн, детям и лицам с инвалидностью – по 3 тыс. грн. Деньги непосредственно людям выдает "Укрпошта", – сказано в сообщении. 

Согласно релизу, в прошлом месяце министерство перечислило на такие выплаты 15,7 млн грн на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций "Укрпошти". 

Других деталей о помощи в министерстве не привели, но отметили, что желающие эвакуироваться могут обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по телефону 15-48. Для сообщений в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber – номер 096-078-84-33.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: помощь, эвакуация, переселенцы, перемещенные лица, выплаты, Укрпошта
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