Завершился прием заявок на выплаты по 4 тыс. грн от Красного Креста. Заявки подали 15 тыс. украинцев

Об этом сообщил сайт Минветеранов.
"Заявители, которые пройдут верификацию, получат одним платежом средства на указанный банковский счет в размере 4 тыс. грн в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев вне зависимости от получения ими других видов помощи", – проинформировали в ведомстве.
Пока прием заявок приостановлен, говорится в релизе.
"По условиям проекта, возможность подачи заявлений в электронной форме временно прекращается для завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и совершенствования технических процессов", – сообщили в министерстве и заверили, что разрабатывают "простой, доступный и прозрачный сервис".
О продолжении проекта министерство намерено проинформировать отдельно.
27 марта министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что помощь по этой программе уже выплатили 10 тыс. украинцев. Общество Красного Креста предварительно оценило эту программу примерно в 500 тыс. грн.