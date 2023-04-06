Завершился прием заявок на выплаты по 4 тыс. грн от Красного Креста. Заявки подали 15 тыс. украинцев

Об этом сообщил сайт Минветеранов.

"Заявители, которые пройдут верификацию, получат одним платежом средства на указанный банковский счет в размере 4 тыс. грн в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев вне зависимости от получения ими других видов помощи", – проинформировали в ведомстве.

Пока прием заявок приостановлен, говорится в релизе.

"По условиям проекта, возможность подачи заявлений в электронной форме временно прекращается для завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и совершенствования технических процессов", – сообщили в министерстве и заверили, что разрабатывают "простой, доступный и прозрачный сервис".

О продолжении проекта министерство намерено проинформировать отдельно.