Как происходит оформление и выплата больничных в Украине во время военного положения. Разъяснение омбудсмена

Омбудсмен напомнил, что с 1 января уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины (Фонд соцстраха присоединен к ПФУ).
"В соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора и на других основаниях, предусмотренных законом, назначается и осуществляется по основному месту работы", – написал Лубинец.
В его разъяснении содержится ряд пунктов, которые ниже приведены в формате вопросов-ответов.
Кто имеет право на выплату помощи по временной нетрудоспособности?
Застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если другое не предусмотрено международным договором Украины.
Что является основанием для назначения пособия?
Это листок нетрудоспособности, сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком.
Какой размер выплат?
Кроме того, 100% средней заработной платы получают:
Работники или гиг-специалисты резидента "Дія.Сity", с которого фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа должны получать страховую выплату в размере своей зарплаты.
Как получить выплату?
"Для получения финансирования по листкам нетрудоспособности от ПФУ работодателю по-прежнему необходимо подать заявление-расчет, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам средствах. Условия выплат по больничным работникам не изменились. Оплата листков нетрудоспособности производится, как это было и раньше: пять дней – за счет собственных средств, начиная с шестого дня – за счет страховых средств", – рассказал Лубинец.
В разъяснении сказано, что ПФУ проводит финансирование страхователей в течение трех рабочих дней после поступления заявления-расчета, а работодатель выплачивает пособие сотруднику в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.