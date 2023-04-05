Как происходит оформление и выплата больничных в Украине во время военного положения. Разъяснение омбудсмена

Омбудсмен напомнил, что с 1 января уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины (Фонд соцстраха присоединен к ПФУ).

"В соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора и на других основаниях, предусмотренных законом, назначается и осуществляется по основному месту работы", – написал Лубинец.

В его разъяснении содержится ряд пунктов, которые ниже приведены в формате вопросов-ответов.

Кто имеет право на выплату помощи по временной нетрудоспособности?

Застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если другое не предусмотрено международным договором Украины.

Что является основанием для назначения пособия?

Это листок нетрудоспособности, сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком.

Какой размер выплат?

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;

60% средней заработной платы – застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы – застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет.

Кроме того, 100% средней заработной платы получают:

отнесенные к 1–3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

один из родителей (или человек, который их заменяет), ухаживающих за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны, пострадавшие участники Революции достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований;

доноры, имеющие право на льготу;

лица, реабилитированные в соответствии с законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов".

Работники или гиг-специалисты резидента "Дія.Сity", с которого фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа должны получать страховую выплату в размере своей зарплаты.

Как получить выплату?

"Для получения финансирования по листкам нетрудоспособности от ПФУ работодателю по-прежнему необходимо подать заявление-расчет, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам средствах. Условия выплат по больничным работникам не изменились. Оплата листков нетрудоспособности производится, как это было и раньше: пять дней – за счет собственных средств, начиная с шестого дня – за счет страховых средств", – рассказал Лубинец.

В разъяснении сказано, что ПФУ проводит финансирование страхователей в течение трех рабочих дней после поступления заявления-расчета, а работодатель выплачивает пособие сотруднику в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.