Украинские компании могут получить по €10 тыс. на развитие бизнеса. Как получить грант от EU4Business

Об этом проинформировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно релизу, EU4Business выплатит 10 победителям гранты по €10 тыс. Заявки принимают до 9 апреля включительно, победителей назовут до конца мая.

Заявки на получение грантов могут подавать компании, зарегистрированные в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях (Киев в эту зону не входит).

Инфографика: minre.gov.ua

"Предприятия не должны размещаться и осуществлять свою деятельность на временно оккупированных территориях. Их владельцы должны быть гражданами Украины. А численность работников к моменту участия должна составлять от 11 до 249 человек. От одного претендента может быть подана только одна заявка", – добавили в министерстве.

Детальная информация о программе и форма для подачи заявок – на сайте EU4Business.