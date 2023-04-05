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Украинские компании могут получить по €10 тыс. на развитие бизнеса. Как получить грант от EU4Business

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Заявки принимают до 9 апреля включительно
Заявки принимают до 9 апреля включительно
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Инициатива Европейского союза EU4Business намерена выплатить 10 украинским компаниям из прифронтовых областей гранты на развитие бизнеса.

Об этом проинформировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 

Согласно релизу, EU4Business выплатит 10 победителям гранты по €10 тыс. Заявки принимают до 9 апреля включительно, победителей назовут до конца мая. 

Заявки на получение грантов могут подавать компании, зарегистрированные в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях (Киев в эту зону не входит).

Инфографика: minre.gov.ua
Инфографика: minre.gov.ua

"Предприятия не должны размещаться и осуществлять свою деятельность на временно оккупированных территориях. Их владельцы должны быть гражданами Украины. А численность работников к моменту участия должна составлять от 11 до 249 человек. От одного претендента может быть подана только одна заявка", – добавили в министерстве. 

Детальная информация о программе и форма для подачи заявок – на сайте EU4Business

Теги: бизнес, выплаты, гранты
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