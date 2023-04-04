Определены победители очередной волны программы "Власна справа". Микрогранты получат еще 262 украинца

Согласно релизу, всего с начала года по результатам трех волн подачи заявлений на микрогранты для начала или развития собственного дела средства от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн грн, в том числе в ходе третьей волны определили 262 победителя.
"Определены 262 победителя третьей в этом году волны подачи заявлений на микрогранты для старта или развития своего бизнеса. Они получат финансовую поддержку от государства для предпринимательской деятельности на 62,2 млн грн. В целом с начала этого года по итогам трех волн 616 украинцев получат микрогранты на общую сумму 146,5 млн грн. За эти средства они смогут реализовать свои бизнес-идеи и создадут при этом почти 1400 новых рабочих мест", – сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная.
В министерстве рассказали, что победители третьей волны подачи заявлений на микрогранты по программе "Власна справа" будут работать в сферах:
Среди получателей грантов 51% мужчин и 49% женщин, более 70% победителей третьей волны имеют высшее образование. Распределение получателей грантов по регионам (речь только о третьей волне) выглядит так:
В министерстве напомнили, что в рамках программы украинцы могут получить микрогранты на сумму от 50 до 250 тыс. грн.
"Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание одного-двух рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 тыс. новых рабочих мест. В этом году на программу "Власна справа" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов", – добавили авторы релиза.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это грант на перерабатывающее предприятие. Еще два гранта выдают за стартап в сфере технологий или на оплату IT-обучения.
Правительственная грантовая программа предусматривает создание в Украине более 300 тыс. рабочих мест, сообщала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, к концу марта 2023 года правительство выплатило украинцам почти 2,5 млрд грн грантов в рамках программы.