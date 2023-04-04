Определены победители очередной волны программы "Власна справа". Микрогранты получат еще 262 украинца

Согласно релизу, всего с начала года по результатам трех волн подачи заявлений на микрогранты для начала или развития собственного дела средства от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн грн, в том числе в ходе третьей волны определили 262 победителя.

"Определены 262 победителя третьей в этом году волны подачи заявлений на микрогранты для старта или развития своего бизнеса. Они получат финансовую поддержку от государства для предпринимательской деятельности на 62,2 млн грн. В целом с начала этого года по итогам трех волн 616 украинцев получат микрогранты на общую сумму 146,5 млн грн. За эти средства они смогут реализовать свои бизнес-идеи и создадут при этом почти 1400 новых рабочих мест", – сообщила замминистра экономики Татьяна Бережная.

В министерстве рассказали, что победители третьей волны подачи заявлений на микрогранты по программе "Власна справа" будут работать в сферах:

оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 78 человек;

временного размещения и организации питания – 44 человека;

перерабатывающей промышленности – 42 человека.

Среди получателей грантов 51% мужчин и 49% женщин, более 70% победителей третьей волны имеют высшее образование. Распределение получателей грантов по регионам (речь только о третьей волне) выглядит так:

Львовская область – 41 человек;

Винницкая область – 30 человек;

Киевская область – 29 человек;

Ровенская область – 25 человек;

Киев – 30 человек.

В министерстве напомнили, что в рамках программы украинцы могут получить микрогранты на сумму от 50 до 250 тыс. грн.

"Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание одного-двух рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 тыс. новых рабочих мест. В этом году на программу "Власна справа" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов", – добавили авторы релиза.