Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку

Зубарева: Нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры Фото: unn.com.ua

"Очень тяжело эмоционально выдерживать эту психологическую нагрузку. В начале войны всем желающим в команде помогала психотерапевт Елена Богацкая, она долго работала во “Врачах без границ”: прошла Луганск, четыре года работая с ПТСР. Мы постарались сразу дать нашим сотрудникам такую возможность, чтобы как минимум было с кем поговорить. Также у нас были совместные тренинги по ментальному здоровью, в этом году поддерживать его было очень важно. В целом я могу сказать, что вся команда – молодцы, все друг друга очень поддерживали и поддерживают до сих пор", – рассказала Зубарева.

Она подчеркнула, что не все сотрудники могли справляться с психологической нагрузкой.

Зубарева отметила, что в коллективе также были случаи, когда члены команды "занимались подрывной деятельностью внутри компании".

"Нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры. Это было очень неприятно, потому что за год мы привыкли к наличию внешнего врага, но внутрь не смотрели. Нам нужно было быстро прекращать сотрудничество, потому мы сообщили о расторжении контракта и произвели все выплаты, которые предусматривает закон. Мы также предложили профессионально передать дела и подписать договор о неразглашении за дополнительную компенсацию, но человек отказался и принял решение уйти день в день", – призналась основательница Sleeper.