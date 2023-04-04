Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Новости

Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зубарева: Нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры
Зубарева: Нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры
Фото: unn.com.ua

Украинская компания Sleeper в первые дни полномасштабного российского вторжения РФ в Украину обратилась к профессиональному психологу для того, чтобы он помог сотрудникам справиться с эмоциональными нагрузками. Об этом в интервью УНН рассказала основательница компании Катя Зубарева.

"Очень тяжело эмоционально выдерживать эту психологическую нагрузку. В начале войны всем желающим в команде помогала психотерапевт Елена Богацкая, она долго работала во “Врачах без границ”: прошла Луганск, четыре года работая с ПТСР. Мы постарались сразу дать нашим сотрудникам такую возможность, чтобы как минимум было с кем поговорить. Также у нас были совместные тренинги по ментальному здоровью, в этом году поддерживать его было очень важно. В целом я могу сказать, что вся команда – молодцы, все друг друга очень поддерживали и поддерживают до сих пор", – рассказала Зубарева.

Она подчеркнула, что не все сотрудники могли справляться с психологической нагрузкой.

Зубарева отметила, что в коллективе также были случаи, когда члены команды "занимались подрывной деятельностью внутри компании".

"Нам пришлось попрощаться с сотрудницей, которая работала в интересах других компаний, передавала нашу конфиденциальную информацию и срывала переговоры. Это было очень неприятно, потому что за год мы привыкли к наличию внешнего врага, но внутрь не смотрели. Нам нужно было быстро прекращать сотрудничество, потому мы сообщили о расторжении контракта и произвели все выплаты, которые предусматривает закон. Мы также предложили профессионально передать дела и подписать договор о неразглашении за дополнительную компенсацию, но человек отказался и принял решение уйти день в день", – призналась основательница Sleeper.

Контекст:

Sleeper – украинский бренд одежды для дома. Он был основан в 2005 году. Пижамы от украинского производителя появились в продолжении сериала "Секс и город" и "Эмили в Париже".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: бизнес, война России против Украины, психолог, Катя Зубарева, Sleeper
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
  Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Елена ПОСКАННАЯ
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Бровист рассказала, что 41-летняя жена принца Уильяма делает со своими бровями, чтобы "поддерживать нестареющий вид"
Галина ГРИШИНА
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена: У нас не было детей
Галина ГРИШИНА
Горбунов: Винник разочаровал. Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Горбунов: Винник разочаровал. Я пробовал звонить, но Олег трубку не берет
Галина ГРИШИНА
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Основательница бренда Sleeper рассказала о психологической поддержке коллектива во время войны: Очень тяжело выдерживать эту нагрузку
Галина ГРИШИНА
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 