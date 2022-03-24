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Продолжение сериала "Секс в большом городе" продлили на второй сезон. Опубликован первый тизер

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Дата премьеры второй часты продолжения сериала "Секс в большом городе" пока не называется
Дата премьеры второй часты продолжения сериала "Секс в большом городе" пока не называется
Фото: justlikethatmax / Instagram

Стриминговая платформа HBO Max анонсировала премьеру второй части продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That... Об этом сообщается 22 марта на странице сериала в Instagram.

Продюсеры также опубликовали первый тизер второй части – в нем снялись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Дата премьеры пока не называется.

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по его мотивам были сняты два полнометражных фильма. 

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

9 декабря 2021 года состоялась премьера продолжения сериала под названием And Just Like That... Во второй части сериала была показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. В восьмом эпизоде одна из героинь сериала назвала русских женщин проститутками.

Теги: сериал, Сара Джессика Паркер, тизер, Кристин Дэвис, HBO
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