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06 января, 2022
 
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Секс-скандал с участием Криса Нота. Из продолжения сериала "Секс в большом городе" вырезали финальную сцену с актером

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Крис Нот сыграл в сериале возлюбленного Сары Джессики Паркер
Крис Нот сыграл в сериале возлюбленного Сары Джессики Паркер
Фото: justlikethatmax / Instagram

Сцена с участием обвиняемого в сексуальном насилии и домогательствах голливудского актера Криса Нота была вырезана из финального эпизода продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так" (And Just Like That). Об этом 5 января сообщило издание Variety.

Последний эпизод с участием Нота должен был выйти на американской стриминговой платформе HBO Max 3 февраля.

Актер играл в сериале одну из главных ролей, воплотив образ Мистера Бига – возлюбленного главной героини сериала Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер.

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город". Кроме Нота и Паркер, главные роли в сериале сыграли Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That.

16 декабря 2021 года, спустя почти неделю после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе"  американское издание The Hollywood Reporter опубликовало заявления двух женщин, которые обвинили Нота в изнасилованиях

Вскоре после этого с обвинениями в изнасиловании в адрес Нота выступила еще одна женщина, сообщившая изданию Daily Beast, что актер применил к ней сексуальное насилие в 2010 году в нью-йоркском ресторане, где она в 18-летнем возрасте работала хостес. Также с обвинениями в адрес актера выступила певица Глория Оллред – она заявила, что Нот домогался ее в 2002 году.

Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Нота, обнародовав совместное заявление, в котором заявили, что поддерживают женщин, переживших "печальный опыт" по вине актера.

Теги: скандал, актер, Сара Джессика Паркер, Крис Нот
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