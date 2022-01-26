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26 января, 2022
 
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В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот

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Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO
Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO
Фото: justlikethatmax / Instagram

В восьмом эпизоде продолжения американского сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That, премьера которого состоялась 9 декабря 2021 года на стриминговой платформе HBO Max, одна из героинь сериала в разговоре с главной героиней Кэрри Брэдшоу назвала проживающую в дорогой квартире молодую соседку "российской проституткой". На это обратили внимание российские СМИ. Издание Lenta.ru 24 января отметило, что сравнение с проститутками возмутило российских женщин.

При этом героиня сериала в диалоге уточнила, что проживающие в дорогих квартирах российские проститутки – якобы "обычное дело на рынке недвижимости".

Позже оказалось, что ее предположение оказалось ошибочным – проживающая в соседней квартире женщина была не из России и работала дизайнером ювелирных украшений.

После выхода новой серии российские женщины начали публиковать на странице сериала в Instagram комментарии с хештегом  #metoorussian. 

На сайте change.org также опубликована петиция, в которой говорится, что "русские не проститутки". Издание "Взгляд" отмечает, что российские зрительницы также объявили сериалу бойкот.

Продюсеры And Just Like That пока что официально не комментировали реакцию российских женщин.


Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город". Кроме Нота и Паркер, главные роли в сериале сыграли Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That.

16 декабря 2021 года, спустя почти неделю после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе" американское издание The Hollywood Reporter опубликовало заявления двух женщин, которые обвинили Нота в изнасилованиях

Вскоре после этого с обвинениями в изнасиловании в адрес Нота выступила еще одна женщина, сообщившая изданию Daily Beast, что актер применил к ней сексуальное насилие в 2010 году в нью-йоркском ресторане, где она в 18-летнем возрасте работала хостес. Также с обвинениями в адрес актера выступила певица Глория Оллред – она заявила, что Нот домогался ее в 2002 году.

Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Нота, обнародовав совместное заявление, в котором заявили, что поддерживают женщин, переживших "печальный опыт" по вине актера.

Теги: скандал, актер, Сара Джессика Паркер, HBO, русские
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