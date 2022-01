В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот

При этом героиня сериала в диалоге уточнила, что проживающие в дорогих квартирах российские проститутки – якобы "обычное дело на рынке недвижимости".

Позже оказалось, что ее предположение оказалось ошибочным – проживающая в соседней квартире женщина была не из России и работала дизайнером ювелирных украшений.

После выхода новой серии российские женщины начали публиковать на странице сериала в Instagram комментарии с хештегом #metoorussian.

На сайте change.org также опубликована петиция, в которой говорится, что "русские не проститутки". Издание "Взгляд" отмечает, что российские зрительницы также объявили сериалу бойкот.

Продюсеры And Just Like That пока что официально не комментировали реакцию российских женщин.

