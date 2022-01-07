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07 января, 2022
 
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56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца

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Кристин Дэвис сыграла роль Шарлотты Йорк в сериале "Секс в большом городе", а также во всех его продолжениях
Кристин Дэвис сыграла роль Шарлотты Йорк в сериале "Секс в большом городе", а также во всех его продолжениях
Фото: iamkristindavis / Instagram

Американская актриса Кристин Дэвис, наиболее известная по роли Шарлотты Йорк в телесериале "Секс в большом городе", 6 января на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в зеленом платье с максимально откровенным декольте, подчеркивающим ее грудь.

Снимок был сделан для обложки американского издания NewBeauty Magazine.

"Спасибо, что пригласили меня", – написала 56-летняя актриса под фото.

"Как всегда, горяча", – прокомментировал публикацию darrellbrown11202021.

Контекст:

Кристин Дэвис родилась 23 февраля 1965 года в Боулдере (США). Известность ей принесла роль Шарлотты Йорк в сериале "Секс в большом городе". Дэвис не замужем. У актрисы двое детей. В 2011 году она удочерила девочку, которую назвала Джемма Роуз, а 2018-м Дэвис усыновила мальчика – Уилсона.

Теги: сериал, платье, актриса, Кристин Дэвис, грудь, декольте
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