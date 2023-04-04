Украинский бизнес с начала года получил 20 млрд грн льготных кредитов, чаще всего их берут сельхозпредприятия – Кабмин

С начала 2023 года банки выдали бизнесу более 6 тыс. кредитов на 20,3 млрд грн, за все время действия программы (с февраля 2020 года) – 58,9 тыс. кредитов на 186 млрд грн, сообщили в министерстве.
"Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн, и на антивоенные цели – 55,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,7 млрд грн, на инвестиционные цели – 10,9 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 26,6 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в релизе.
Согласно сообщению, чаще всего такие кредиты берут сельхозпредприятия (53%), компании, работающие в сфере торговли и производства (24%), а также промышленной переработки (14%).
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.
30 марта 2023 года Кабмин разрешил бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в этой программе кредитования.