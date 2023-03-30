Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" стартовала в Украине в феврале 2020 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Инициатива была разработана Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов, отметили в Кабмине.

В правительстве сообщили, что за период действия военного положения в рамках программы выдано почти 24 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 95 млрд грн.

"Доступ к программе бизнеса из освобожденных регионов и с территорий возможных боевых действий будет способствовать их экономическому возрождению и – что важно – трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей", – говорится в сообщении.