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Кабмин разрешил бизнесу с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в программе "Доступные кредиты 5–7–9%"

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Программа "Доступные кредиты 5 7 9%" стартовала в Украине в феврале 2020 года
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" стартовала в Украине в феврале 2020 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Кабинет Министров Украины разрешил предпринимателям с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в государственной программе "Доступные кредиты 5–7–9%". Об этом сообщила пресс-служба правительства 30 марта.

Инициатива была разработана Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов, отметили в Кабмине.

В правительстве сообщили, что за период действия военного положения в рамках программы выдано почти 24 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 95 млрд грн.

"Доступ к программе бизнеса из освобожденных регионов и с территорий возможных боевых действий будет способствовать их экономическому возрождению и – что важно – трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей", – говорится в сообщении.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: правительство, война России против Украины, Кабмин, Доступные кредиты 5-7-9%
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