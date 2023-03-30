Инициатива была разработана Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов, отметили в Кабмине.
В правительстве сообщили, что за период действия военного положения в рамках программы выдано почти 24 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 95 млрд грн.
"Доступ к программе бизнеса из освобожденных регионов и с территорий возможных боевых действий будет способствовать их экономическому возрождению и – что важно – трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей", – говорится в сообщении.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.